Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Adana'da deprem konusunda eğitim verdi Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adana'da deprem ve bina güçlendirmesi hakkında eğitim verdi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adana'da deprem ve bina güçlendirmesi hakkında eğitim verdi.

Özel bir yapı kimyasalları firmasının "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi'den ilhamla hayata geçirilen projenin eğitimi, deprem uzmanı Moriwaki'nin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşayan Moriwaki, Türkiye'nin Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Zaman zaman bazı okullarda çeşitli oyunlarla çocuklara depremler hakkında seminer verdiğini aktaran Moriwaki, eğitimin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini belirtti.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde evlerdeki yaşam üçgeninin çok sayıda hayatı kurtardığına şahit olduğunu anlatan Moriwaki,"Gece 04.17'de deprem oldu, herkes uyuyordu. 'Çok büyük deprem oldu' diye herkes uyandı ve yaşam üçgenine doğru kaçtı ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı." diye konuştu.

Yaşam alanlarında deprem çantasının hazır olması gerektiğini dile getiren Moriwaki, bu çantada temel ihtiyaçların mutlaka bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Moriwaki, eğitimde, depremin nedenleri, etkileri ile zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntemleri, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konuları ele aldı.

Programa, inşaat mühendisleri, sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.