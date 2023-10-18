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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Adana ve Osmaniye'de protesto edildi

        Adana ve Osmaniye'de, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 01:09
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Adana ve Osmaniye'de protesto edildi
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        Adana ve Osmaniye'de, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto edildi.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Adana'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

        Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'e tepki göstererek, zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

        Konuşmaların ardından bir grup konsolosluğu taşlayarak içeriye girmeye çalıştı.

        Gruba müdahale eden bir polis yüzünden yaralandı.

        Polis ekipleri daha sonra grubu dağıttı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Grup, ölenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

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