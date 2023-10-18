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        Adana'da 17 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'da 17 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i çocuk 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:54
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        Adana'da 17 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da 17 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i çocuk 3 şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezinde son bir ayda 17 ayrı eve kapısı zorlanarak girilip yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalındı.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki binaların ve çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan 3 şüphelinin çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Elvan Ç. (20), Nazar G. (20) ve B.Ç. (13) olduğunu belirledi.

        Osmaniye'den kente gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen üç şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüdükleri sırada ekiplerce yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını ileri sürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık olaylarının yaşandığı bazı apartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 3 şüpheli birlikte binalara girip bir süre sonra ayrılıyor.

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