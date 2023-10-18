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        Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı

        Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:14
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        Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı
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        Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde denetimler yaptı.

        Bu kapsamda bazı sokaklarda ve parklarda uyuşturucu bağımlılarına ve satıcılarına yönelik araştırma yapan narkotik ekiplerine asayiş ekipleri de destek verdi.

        Narkotik ekipleri, okul önlerinde bekleyen velilere de uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

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