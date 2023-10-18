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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:32
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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri altına alınan A.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık A.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık S.K'nin ifadelerine yer verildi.

        A.Y. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "A.Y. benim üniversite öğrenciliğim sırasında kaldığım evin örgüt abiliğini yapıyordu. Bu evde örgütsel sohbet toplantıları yapılıyordu. A.Y. ayrıca bu evin ihtiyaçları için para topluyordu." ifadesini kullandı.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan A.Y'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği belirtildi.

        Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içerisinde "ev abiliği" yaptığı ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmemesi için "Aziz" kod adını kullandığı, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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