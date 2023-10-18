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        Adana'da çay ocağında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:02
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        Adana'da çay ocağında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde gece vakti çay ocağında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak B.Ç'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık B.Ç. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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