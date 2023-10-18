Adana ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Resulullah Camisi'nde ve İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'nde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İskenderun'daki programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılmak için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Namazın ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler için dua okundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Çomu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Öte yandan Adana'da Türk Tabipler Birliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları İnönü Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.