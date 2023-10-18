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        Adana'da kan bağışına destek veren hastaneler ödüllendirildi

        Adana'da, Türk Kızılayın "Güvenli Kan Temini Programı"na katkı sağlayan kamu hastanelerine ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:16
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        Adana'da kan bağışına destek veren hastaneler ödüllendirildi
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        Adana'da, Türk Kızılayın "Güvenli Kan Temini Programı"na katkı sağlayan kamu hastanelerine ödül verildi.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende, kan temininde iyi noktaya ulaşıldığını söyledi.

        Hastanelerle uyumlu çalışarak kan bağışını teşvik ettiklerini belirten Saygılı, "Hiçbir hasta kan bulamadığı için sıkıntıya düşmemeli. Asıl hedefimiz bu." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da insanların ihtiyaçlarına karşılık verdikleri için mutlu olduklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından "Güvenli Kan Temini Programı"na destek veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesinin başhekimlerine madalya takdim edildi.

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