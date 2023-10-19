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        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

        Adana'da bir araçta 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:12
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        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
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        Adana'da bir araçta 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine araştırma başlattı.

        Ekipler, aracın en son merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu tespit etti.

        - Aracın çamurlu olması şüphelileri ele verdi

        Plakası belirlenemeyen aracı bulmak için bölgede araştırmalarını genişleten ekipler, çamurla kaplı bir pikabın durumundan şüphelenip narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile bu araçta arama yaptı.

        Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine burayı inceleyen ekipler, çantalarda 166 kilo 300 gram skunk buldu.

        Bunun üzerine sürücü Salih G. (50) ve yanındaki Hıdır B. (53) gözaltına alındı.

        Şüpheliler, araçta uyuşturucu bulunduğundan haberlerinin olmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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