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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:54
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz İbrahim T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Sanık için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

        İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

        Sanığın "DEAŞ'a üye olma" suçundan Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen tutuklu M.H'ye farklı tarihlerde toplamda 14 bin 58 lira para gönderdiği, SGK kayıtlarına göre geliri ile orantılı olmayan miktardaki parayı fon olarak örgüt üyesine temin ettiği, sanığın ifadesinde terörün finansmanı olarak değerlendirilen para transferlerine ve tespit edilen diğer delillere ilişkin makul bir açıklama getiremediğine yer verilen iddianamede, İbrahim T'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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