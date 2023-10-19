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        Adana'da komşusuna ait otomobili çaldığı öne sürülen kadın tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşusuna ait aracı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:45
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        Adana'da komşusuna ait otomobili çaldığı öne sürülen kadın tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşusuna ait aracı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Ekim'de Mahmut Kürşat E. (32), evinin bulunduğu apartmanın otoparkına bıraktığı 01 APR 549 plakalı otomobilinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Ekipler, görüntülerden yola çıkarak otoparka gelen çilingirin otomobili çalıştırdıktan sonra bir kadının araca binip buradan ayrıldığını tespit etti.

        Geniş kapsamlı araştırma yapan ekipler, ulaştıkları çilingirin otomobilin sahibi olduğunu ve kontak anahtarını kaybettiğini öne süren Gülşen G'nin (35) talebi üzerine yedek anahtar çıkardığını belirledi.

        Çalınan aracın Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınında park halinde olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgeye giderek beklemeye başladı.

        Otomobilin sahibi Mahmut Kürşat E'nin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli Gülşen G, araca bindiği sırada ekiplerce yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Apartmanın otoparkında bulunan aracın çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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