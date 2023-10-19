Çukurova'da iklim şartlarının uygun gitmesi narenciyede rekolte beklentisini artırdı

ÖMER FANSA - Çukurova'da bu yıl, hava koşularının iyi gitmesiyle narenciyede rekolte beklentisi arttı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, eylülde başlayan narenciye hasadı sürüyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, narenciye, 2019'da çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcak, 2019 sonu ve 2020 yılı başında da aşırı yağıştan olumsuz etkilendi.

Ülkenin önemli ihraç ürünlerinden olan narenciyede, 2021'de yine çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcaklar ve geçen yıl mart ayında etkili olan don nedeniyle rekolte düştü.

Üretim alanı geçen yıla göre yaklaşık 25 bin dönüm artışla 745 bin dekara ulaşan nareciyede hasat, eylülde başladı.

Bu yıl, özellikle çiçeklenme döneminde uygun sıcaklığın yanı sıra aşırı yağış ve don gibi olayların yaşanmaması dolayısıyla ürünün rekoltesinde yüzde 85'lik bir artış bekleniyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, pamuğun ardından hasadına başlanan narenciyeyle kentin "turuncu rengini" bulduğunu söyledi.

Narenciyede, 2019'dan itibaren Adana, Mersin ve Hatay civarlarında etkili olan olumsuz iklim şartları nedeniyle istenen rekoltenin bir türlü gerçekleşmediğini aktaran Kökçüoğlu, geçen yıl yine bu sebeple 720 bin dekar alandan yaklaşık 1 milyon 670 bin tonluk ürün alınabildiğini belirtti.

Bu yıl uygun iklim şartlarıyla narenciyede rekolte beklentisinin arttığını dile getiren Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"İklim yönünden çok güzel bir sezon geçirdik. Bu da bizim üretimimize yansıdı. Şu anda yaklaşık 745 bin dekarlık alanda yaklaşık yüzde 85'lik bir artışla 3 milyon 100 bin ton civarı bir ürünü hasat etmeyi, ülke ekonomisine kazandırmayı planlıyoruz. Bunun sevinci içerisindeyiz. Çiftçilerimizin bu sene üretim yönünden yüzü gülüyor. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi demek; ihracat anlamında da bir sorun yaşayamayacağımızı, kaliteli ürün elde edebileceğimizi, bu kaliteli ürünleri de yurt dışına çok rahat bir şekilde pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz."

- Akdeniz meyve sineğiyle mücadele

Kökçüoğlu, üretim miktarı kadar ürünün kaliteli şekilde pazara sunulmasını da öncelediklerini, bunu aksatacak tüm unsurların ortadan kaldırılması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda ürüne büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Kökçüoğlu, 3'er kişiden oluşan 50 ekiple çiftçilere eğitimler verdiklerini belirtti.

Sahada 125 bahçede zararlı takip tuzakları kurduklarını dile getiren Kökçüoğlu, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında ilgili kurumu ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özler de yaklaşık 600 hektarlık alanda narenciye üretimi yaptıklarını anlattı.

Bu yıl narenciyede yüksek rekolte dolayısıyla tüketicinin ürüne rahatça ulaşabileceğini dile getiren Özler, gübre, ilaç, mazot, paketleme girdilerini düşürecek küçük önlemlerle üretimin daha da artacağını sözlerine ekledi.