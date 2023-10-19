Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova'da iklim şartlarının uygun gitmesi narenciyede rekolte beklentisini artırdı

        ÖMER FANSA - Çukurova'da bu yıl, hava koşularının iyi gitmesiyle narenciyede rekolte beklentisi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova'da iklim şartlarının uygun gitmesi narenciyede rekolte beklentisini artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER FANSA - Çukurova'da bu yıl, hava koşularının iyi gitmesiyle narenciyede rekolte beklentisi arttı.

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, eylülde başlayan narenciye hasadı sürüyor.

        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, narenciye, 2019'da çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcak, 2019 sonu ve 2020 yılı başında da aşırı yağıştan olumsuz etkilendi.

        Ülkenin önemli ihraç ürünlerinden olan narenciyede, 2021'de yine çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcaklar ve geçen yıl mart ayında etkili olan don nedeniyle rekolte düştü.

        Üretim alanı geçen yıla göre yaklaşık 25 bin dönüm artışla 745 bin dekara ulaşan nareciyede hasat, eylülde başladı.

        Bu yıl, özellikle çiçeklenme döneminde uygun sıcaklığın yanı sıra aşırı yağış ve don gibi olayların yaşanmaması dolayısıyla ürünün rekoltesinde yüzde 85'lik bir artış bekleniyor.

        Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, pamuğun ardından hasadına başlanan narenciyeyle kentin "turuncu rengini" bulduğunu söyledi.

        Narenciyede, 2019'dan itibaren Adana, Mersin ve Hatay civarlarında etkili olan olumsuz iklim şartları nedeniyle istenen rekoltenin bir türlü gerçekleşmediğini aktaran Kökçüoğlu, geçen yıl yine bu sebeple 720 bin dekar alandan yaklaşık 1 milyon 670 bin tonluk ürün alınabildiğini belirtti.

        Bu yıl uygun iklim şartlarıyla narenciyede rekolte beklentisinin arttığını dile getiren Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

        "İklim yönünden çok güzel bir sezon geçirdik. Bu da bizim üretimimize yansıdı. Şu anda yaklaşık 745 bin dekarlık alanda yaklaşık yüzde 85'lik bir artışla 3 milyon 100 bin ton civarı bir ürünü hasat etmeyi, ülke ekonomisine kazandırmayı planlıyoruz. Bunun sevinci içerisindeyiz. Çiftçilerimizin bu sene üretim yönünden yüzü gülüyor. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi demek; ihracat anlamında da bir sorun yaşayamayacağımızı, kaliteli ürün elde edebileceğimizi, bu kaliteli ürünleri de yurt dışına çok rahat bir şekilde pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz."

        - Akdeniz meyve sineğiyle mücadele

        Kökçüoğlu, üretim miktarı kadar ürünün kaliteli şekilde pazara sunulmasını da öncelediklerini, bunu aksatacak tüm unsurların ortadan kaldırılması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

        Bu kapsamda ürüne büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Kökçüoğlu, 3'er kişiden oluşan 50 ekiple çiftçilere eğitimler verdiklerini belirtti.

        Sahada 125 bahçede zararlı takip tuzakları kurduklarını dile getiren Kökçüoğlu, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında ilgili kurumu ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

        Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özler de yaklaşık 600 hektarlık alanda narenciye üretimi yaptıklarını anlattı.

        Bu yıl narenciyede yüksek rekolte dolayısıyla tüketicinin ürüne rahatça ulaşabileceğini dile getiren Özler, gübre, ilaç, mazot, paketleme girdilerini düşürecek küçük önlemlerle üretimin daha da artacağını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Adana'da komşusuna ait otomobili çaldığı öne sürülen kadın tutuklandı
        Adana'da komşusuna ait otomobili çaldığı öne sürülen kadın tutuklandı
        Çilingir çağırıp yaptırdığı kopya anahtarla komşusunun otomobilini çaldı
        Çilingir çağırıp yaptırdığı kopya anahtarla komşusunun otomobilini çaldı
        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar...
        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar...
        'Aşil' kamyonette 166 kilo skunk buldu; 2 tutuklama
        'Aşil' kamyonette 166 kilo skunk buldu; 2 tutuklama
        Sevgilisini boğmaya çalışıp, yardım etmek isteyeni öldüren şüpheli tutuklan...
        Sevgilisini boğmaya çalışıp, yardım etmek isteyeni öldüren şüpheli tutuklan...
        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi