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        Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP İl Başkanlığı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

        Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP Adana İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:17
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        Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP İl Başkanlığı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
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        Yüreğir Belediye Meclisi ve MHP Adana İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, meclis üyeleri ortak yayımladıkları bildiride İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Saldırıların insanlık suçu olduğu belirtilen bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve insancıl hukuka aykırı saldırılarını artarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        MHP Adana İl Başkanlığı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ilçe başkanlarıyla parti binasında düzenlediği toplantıda, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığını belirtti.

        İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları nefretle kınadığını aktaran Kanlı, "Hamas'ın saldırısını bahane eden İsrail'in günlerdir Müslüman sivil halka yönelik ölçüsüz, orantısız, sınırsız saldırıları ne acıdır ki devam ediyor." dedi.

        Kanlı, insanların kıt imkanlar içinde yaşamaya çalıştığı Gazze'de elektrik ve suyun kesilmesinin yanı sıra gıdayla ilk yardım malzemelerinin girişine izin verilmemesinin trajediyi büyüttüğünü kaydetti.

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