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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:14
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 0,38 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheliler M.K.Ç, B.E. ve U.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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