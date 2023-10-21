Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yeniden Refah Partili Kılıç, Adana'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partili Kılıç, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır." dedi.

        Adana'da esnaf gezisinde bulunan Kılıç, daha sonra bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

        Buradaki konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Kılıç, şöyle konuştu:

        "Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır. İsrail'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur ve soykırım suçudur. Hem savaş suçu, hem insanlığa karşı suç, hem de soykırım suçu, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir durumdur."

        Bir gazetecinin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarıyla ilgili sorusuna Kılıç, "Adana ve ilçelerinde yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza gireceğiz. Şu an Yeniden Refah Partisine bir ittifak teklifi vaki olmuş değil. Sadece Adana için değil, diğer illerimizle alakalı da olmuş değil. Nihayetinde biz partimizin gücünü görmeyi, seçmen desteğini ölçmeyi, sandığa kendi bayrağımızla, adaylarımızla gitmeyi ve sonucunu da buna göre almayı tercih ediyoruz." yanıtını verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbide 1 gol 1 kırmızı kart
        Derbide 1 gol 1 kırmızı kart
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        100. yıl için çok özel koreografi
        100. yıl için çok özel koreografi
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Kozan'da Dioscorides Kongresi yapıldı
        Kozan'da Dioscorides Kongresi yapıldı
        Eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları gencin banka hesabındaki parasını gas...
        Eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları gencin banka hesabındaki parasını gas...
        100 kez para cezası kesilen cam silen gence bu defa `hayasızca hareketler´...
        100 kez para cezası kesilen cam silen gence bu defa `hayasızca hareketler´...
        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan mozaik eserler sergilenecek
        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan mozaik eserler sergilenecek
        Adana'da gasp şüphelisi 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da gasp şüphelisi 3 zanlı tutuklandı