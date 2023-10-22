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        Adana'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi

        Adana'da, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 06:50 Güncelleme: 22.10.2023 - 07:06
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        Adana'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
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        Adana'da, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Soykırıma Hayır" temasıyla sabah namazı sonrası düzenlenen programda bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar sabah namazında Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

        Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı.

        Namazın ardından Kuran-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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