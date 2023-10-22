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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:59
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 6 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Süper Lig'deki son üç mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

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