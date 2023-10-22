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        Adana'da, Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda ödüller verildi

        Adana'da ilk kez düzenlenen Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda dereceye giren sanatçılar ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:37
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        Adana'da, Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nda ödüller verildi
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        Adana'da ilk kez düzenlenen Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması’nda dereceye giren sanatçılar ödüllerini aldı.

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneğince 16-18 Ekim'de gerçekleştirilen yarışmaya, 10 ülkeden 12 orkestra şefi katıldı.

        Yarışmacılar, orkestra şefleri Orhan Şallıel, Cecilia Espinosa Arango, Ülviyye Aslanova ve Valid Agayev ile ÇDSO sanatçılarından oluşan jürinin karşısında performanslarını sergiledi.

        Değerlendirme sonucunda Kolombiyalı Juan Pablo Valencia Heredia birinci, İspanyol Roberto Baltar Gardon ikinci, Japon Masane Ota da üçüncü oldu.

        ÇDSO Şefi Orhan Şallıel, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, yarışmanın, Adana'yı ve orkestrayı kültür sanat alanında dünyaya tanıtma hedefiyle organize edildiğini söyledi.

        Heredia'nın 3 bin dolarlık birincilik ödülünün, İngiltere'de taksicilik yapan Türk kadın tarafından karşılandığını belirten Şallıel, "Ödül, isminin açıklanmasını istemeyen kişinin isteği üzerine, kendisine klasik müziği sevdiren öğretmeni İmdat Halvaşi adına 'Müzik Öğretmenleri Ödülü' olarak verildi." dedi.

        Şallıel, Ferit Tüzün Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması’nı gelenekselleştirmeyi istediklerini kaydetti.

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