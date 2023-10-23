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        Adana'da genç kadını darbedip çantasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, darbettiği genç kadının çantasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:02
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        Adana'da genç kadını darbedip çantasını çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, darbettiği genç kadının çantasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 16 Ekim'de üniversite öğrencisi E.N.A'nın (20) yanına, akşam saatlerinde kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı. Genç kadını darbedip yerde sürükleyerek içinde 300 lira bulunan çantasını alan şüpheli kaçtı.

        E.N.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

        Olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, zanlının "sporda şiddet" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından emniyette kaydı bulunan Kemal K. (28) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli Kemal K, saklandığı merkez Seyhan ilçesindeki ikamete yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, şüphelinin, arkasından gelen E.N.A'ya yönelip çantasını almaya çalışması, direnen genç kadını darbedip yere düşürdükten sonra çantasını alıp kaçması kaydedildi.

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