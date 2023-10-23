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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:08
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey, Mıdık ve Akkapı mahallelerindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 789 gram esrar, 1037 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Şüpheliler Burhan K, Çağatay Onur D, Ayhan K, Orhan K. ve Muhammed Yusuf K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan K. ve Çağatay Onur D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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