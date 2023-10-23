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        Adana'da gerçekleşen 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na 188 bin 453 kişi katıldı

        Adana Valiliği himayesinde düzenlenen 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na bu yıl 70 farklı ilden ve 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 firmayla 188 bin 453 vatandaşın katıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:28
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        Adana'da gerçekleşen 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na 188 bin 453 kişi katıldı
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        Adana Valiliği himayesinde düzenlenen 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na bu yıl 70 farklı ilden ve 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 firmayla 188 bin 453 vatandaşın katıldığı açıklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, fuarın bu yıl 19-22 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, fuarın gördüğü büyük ilgiden çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve ülkede bir ilk olan fuarda 143 bin 500 kişiyi ağırladıklarını aktaran Köşger, "Bu yıl 10 bin metrekare alan üzerinde 300 stant kuruldu. Fuara 70 farklı ilden ve 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 firma, 188 bin 453 vatandaşımız katıldı. Fuarımıza katılım gösteren firmalar ve vatandaşlarımız buradan büyük bir memnuniyetle ayrılıyor. Bizler de bu memnuniyeti görerek her yıl üzerine ekleyerek ilerlediğimiz fuarımız için gelecek senenin planlarını şimdiden yapmaya başladık." ifadesini kullandı.

        Binbir emekle üretilen göz nuru tespihlerin ve doğal taşların sergilendiği Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın Adana'ya yakışır bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Köşger, başta Büyüksaat Vakıflar Tesbihçiler Çarşısı esnafı olmak üzere fuarda emeği geçen tüm kurumlara ve fuara katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

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