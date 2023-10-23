Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan mozaikler sergilendi Adana'da Uluslararası Mozaik Sempozyumu kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan 16 eser sanatseverlerle buluştu.

Adana'da Uluslararası Mozaik Sempozyumu kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan 16 eser sanatseverlerle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve sanat yönetmenliğini İtalyan Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyum, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bu yıl "Türk Armonisi" temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Tayland ve Şili olmak üzere 11 ülkeden sempozyuma katılan 16 çağdaş mozaik ustası, etkinlik kapsamında kentte eserlerini hazırladı.

Sanatçıların yaptığı çağdaş mozaik eserler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Güneş, serginin açılışında, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri etkinliğin yavaş yavaş geleneksel hale gelmeye başladığını söyledi.

Adana'nın sanat şehri olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güneş, "Bir hayalimizi de paylaşmak istiyorum. Çünkü çok yol aldık. 'Adana'da neden modern mozaik müzesi olmasın?' diye düşündük. Mekan sorununun çözümü son aşamalara geliyor. Umut ediyorum Adana'ya bir modern mozaik müzesi kazandıracağız. " diye konuştu.

Giulio Menossi de etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Adana'nın yakında çağdaş bir modern mozaik müzesine sahip olacağını umut ettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Güneş, Menossi ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek sergi açıldı.

Sergi 1 hafta açık kalacak.