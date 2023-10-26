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        Adana'da borçlu oldukları kişiyi silahla ağır yaralayan 2 kardeşe dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, borçlu oldukları kişiyi silahla ağır yaralayan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:02
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        Adana'da borçlu oldukları kişiyi silahla ağır yaralayan 2 kardeşe dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, borçlu oldukları kişiyi silahla ağır yaralayan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, Şambayat Mahallesi'nde borçlu oldukları B.A'yı tabancayla ağır yaraladıkları gerekçesiyle 23 Temmuz'da tutuklanan Ş.G. ile hakkında adli kontrol tedbiri bulunan kardeşi T.G. hakkında "iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kurbanlık koyun yetiştirme işiyle uğraşan müşteki B.A. ile sanık Ş.G'nin ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları anlatıldı. Ş.G'nin müştekiden parasını bir süre sonra ödeme vaadiyle 2 koyun aldığı belirtildi.

        İddianamede, söz verdiği günde borcunu ödememesi üzerine sanık Ş.G. ile müştekinin telefonda tartıştığıkları aktarıldı. Sanık Ş.G. ve kardeşi T.G'nin paranın tamamını ödemek için müştekiyi Şambayat Mahallesi'ndeki boş bir araziye çağırdıkları, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğüne yer verildi. Sanıkların B.A'yı sırt bölgesinden yaşamını tehlikeye sokacak şekilde tabancayla ağır yaraladıkları anlatıldı.

        Sanıkların "iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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