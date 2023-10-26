Adana'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden emekli astsubay Yaşar E. (53), eşi Seda E'ye (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.
Seda E'nin otobüsle gitmesini istemesi üzerine Yaşar E, eşine tepki gösterip tartıştı.
Tartışma sırasında Yaşar E, üç çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşini vurdu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seda E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yakınlarının gözyaşı döktüğü kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Zanlı Yaşar E. olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı.