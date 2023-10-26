MHP Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Kanlı, parti binasındaki toplantıda, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi dahil tüm ilçe belediyelerini kazanma hedefinde olduklarını söyledi.

Adana'nın artık kaybetmeye tahammülünün kalmadığını belirten Kanlı, şunları kaydetti:

"Dört yıl yatıp son bir yılda görüntü veren anlayışla Adana'nın değil ilerlemesi, diğer illerle arasındaki farkı kapatması mümkün değildir. Adana'da 7 gün 24 saat, 365 gün çalışacak bir Büyükşehir Belediye yönetimi oluşturmak istiyoruz. Bunu da tüm vatandaşlarımızla birlikte başaracağız."