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        Adana'da polis, öğrencilerle kitap okudu

        Adana'da polis ekipleri, öğrencilerle okul bahçesinde bir araya gelip kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:53
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        Adana'da polis, öğrencilerle kitap okudu
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        Adana'da polis ekipleri, öğrencilerle okul bahçesinde bir araya gelip kitap okudu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Hayallerimiz Renkleniyor” projesi kapsamında Havutlu Bedii Topçu Ortaokulunun kütüphanesine 250 kitap hediye etme kararı aldı.

        Kitapları okula götüren polisler, teneffüsteki öğrencilerle bir araya gelerek bahçede kitap okudu.

        Polisler, çocuklara internetten ve sosyal medyadan uzaklaşarak kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Öğrenciler, okula kitap hediye eden polislere teşekkür etti.

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