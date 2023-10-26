SOLOTÜRK Adana semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Adana'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi semalarında gerçekleştirilen gösteride SOLOTÜRK pilotu alçak uçuş yaptı.
Uçuşu izleyen vatandaşlar ve öğrenciler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Pilotun gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.