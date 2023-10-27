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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:15 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:15
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.

        Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 9 puanla 15. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Süper Lig'deki Beşiktaş'ı 4-2, Corendon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sürdürememişti.

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