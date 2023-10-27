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        Adana'da ÇDSO ile MDOB'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel Adana'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:35
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        Adana'da ÇDSO ile MDOB'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel Adana'da konser verdi.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı, koro şefi olarak ise Anıl Aydın'ın görev aldığı konserde, solist olarak Funda Uyanık yer aldı.

        90 kişilik orkestra ve 55 kişiden oluşan koro, günün anlam ve önemini belirten marşları seslendirdi.

        Sanatçılar seslendirilen eserlerin ardından dinleyicilerce alkışlandı.

        ÇDSO ile MDOB, 29 Ekim Pazar günü Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de konser verecek.

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