Adana'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kozan Fen Lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte bir iş yerinden çiğköfte sipariş etti.
Çiğköfteden yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri gözlendi.
Rahatsızlanan 14 öğrenci öğretmenleri tarafından hastaneye getirildi.
Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri, sipariş verilen iş yerindeki gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.