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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Adana'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 02:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 02:16
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
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        İsrail’in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Adana'da protesto edildi.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        Burada bir konuşma yapan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

        Gazze'yi savunmak ve sivil halka yönelik soykırımı durdurmak için genel bir direniş çağrısı yapan Demir, şunları kaydetti:

        "Acılarımız her geç gün katmerleşiyor. Silkeleniyoruz kendimize geliyoruz. Yeter artık diyoruz. Ümmeti Muhammed çok farklı bir sabaha uyanacak inşallah. Ne zaman ki yeryüzünde Müslümanlar bu meseleyi çözmek için canları ve malları pahasına olsa dahi bir araya gelirlerse bu iş çözülür."

        Filistin halkı için dualar eden grup, daha sonra İsrail'in saldırılarında başta Gazze olmak üzere Filistin genelinde hayatını kaybeden tüm siviller için de gıyabi cenaze namazı kıldı.

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