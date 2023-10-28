Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli yakalandı

        Adana'da, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde 1871 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Helikopter ve dron destekli uygulamada, 16 bin 643 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Denetimlerde ruhsatsız 9 tabanca, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 136 mermi, 15 fişek, kesici alet, 1,3 gram eroin, 21,53 gram esrar, 17,71 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 585 araç kontrol edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç, 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklete el konuldu, 91 araca 347 bin 799 lira ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

        Toplam 130 iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı, 2 işyeri sahibine de toplam 1234 lira ceza kesildi.

        Denetimlerde, dilencilik yapan 32 kişiye de 19 bin 744 lira idari ceza uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması
        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        Adana'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Adana'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ka...
        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ka...
        Adana'da ÇDSO ile MDOB'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
        Adana'da ÇDSO ile MDOB'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cez...
        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cez...