Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polis Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kortej düzenledi

        Adana'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kortej oluşturup vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polis Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kortej düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kortej oluşturup vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen farklı birimlerden ekipler, Türk bayraklarıyla donattıkları polis araçlarıyla kortej oluşturup kentte tur attı.

        Ekiplerin geçiş yaptığı güzergahta vatandaşlar polislere sevgi gösterisinde bulundu.

        Kutlamaların yapıldığı Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu'nu da ziyaret eden polisler, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Polisler öğrencilere, bayrak, şeker ve balon dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün "Can Polis" olarak adlandırdığı iki polis maskotu da etkinliklerde yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Polisten TOMA ve zırhlı araçlarla Cumhuriyet kutlaması
        Polisten TOMA ve zırhlı araçlarla Cumhuriyet kutlaması
        Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli yakala...
        Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli yakala...
        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması
        Adana'da 1871 polisle helikopterli, dronlu asayiş uygulaması
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
        Adana'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Adana'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ka...
        Kozan'da 14 lise öğrencisi, çiğ köfteden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ka...