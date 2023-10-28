Adana'da "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı Adana'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılışı yapılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kan, Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem ile günümüz karşılaştırdığında çok yol katedildiğini, bunun gerçekleşmesinde herkesin emeği olduğunu söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği olduğunu ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek sergiyi açtı.