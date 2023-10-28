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        Adana'da kaldırımda kanepede uzanan kişi aracın çarpmasından son anda kurtuldu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kaldırımda kanepede uzanan bir kişinin kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:59
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        Adana'da kaldırımda kanepede uzanan kişi aracın çarpmasından son anda kurtuldu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kaldırımda kanepede uzanan bir kişinin kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yoldaki bir tabelaya ardından da kaldırımdaki bir fırının önüne konulan kanepeye çarptı. Duramayan otomobil daha sonra sözkonusu fırına vurdu.

        Olay sırasında çalıştığı fırının önündeki kanepede uzanan Cengiz Adlı (24) ile kaldırımda yürüyen bir kişi, son anda kaçarak kurtuldu.

        - "Olayın şokundaydım"

        Cadde üzerindeki fırında çalışan Cengiz Adlı, AA muhabirine, verilmiş sadakası olduğunu belirtti.

        Olay günü başının ağrıması nedeniyle çalıştığı fırının yanındaki mobilyacıya ait kanepeye uzandığını anlatan Adlı, "Başım ağrıyordu, biraz dinleneyim dedim. İş yerimizin yanında bulunan kanepenin üzerinde uykuya dalmıştım. Bir otomobil direk üzerime geldi. Otomobil ilk tabelaya çarptı, o anda kalktım. Son anda kurtuldum. Olayın şokundaydım. Olayı videoyu izledikten sonra anladım." diye konuştu.

        Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Adlı, kaza nedeniyle iş yerinin camlarının ve kaldırımdaki kanepenin kırıldığını kaydetti.

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