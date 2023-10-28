Yüreğir'de "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Yüreğir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli etkinliklerle eğlenen çocuklara ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin zorlu bir mücadeleyle kurulduğunu aktaran Kocaispir, "Tam yüzyıl önce atalarımız büyük bir onur, şeref kurtuluş mücadelesi vererek bu yurdun bağımsızlığını kazandırmışlar ve bu güzel memleketi bize hediye etmişler." dedi.