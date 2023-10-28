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        Doğu Akdeniz'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:33
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        Doğu Akdeniz'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekildi.

        Törene milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, alandaki Türk bayrağı göndere çekildi.

        - Hatay

        Hatay'da, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Masatlı, anıt şeref defterini imzaladı.

        Anıttaki törenin ardından, protokol üyeleri Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Vali Yılmaz'ın anıt şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

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