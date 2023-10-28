Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Gravillon (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye (Dk. 65 Stambouli), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda (Dk. 85 Dorukhan Tokgöz), Zeneli (Dk 65.Balotelli), Niang
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi (Dk. 60 Oliveira), Prip (Dk. 60 Muric), Cicaldau (Dk. 82 Rak), Moreno (Dk. 74 Gökhan Töre), Cikalleshi (Dk. 74 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 54 ve (Penaltıdan) 90+3 Niang, Dk. 82 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 66 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA