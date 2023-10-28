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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Gravillon (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye (Dk. 65 Stambouli), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda (Dk. 85 Dorukhan Tokgöz), Zeneli (Dk 65.Balotelli), Niang

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi (Dk. 60 Oliveira), Prip (Dk. 60 Muric), Cicaldau (Dk. 82 Rak), Moreno (Dk. 74 Gökhan Töre), Cikalleshi (Dk. 74 Oğulcan Ülgün)

        Goller: Dk. 54 ve (Penaltıdan) 90+3 Niang, Dk. 82 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 66 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

        ADANA

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