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        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:00
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        Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        ​​​​​​​Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki deplasmanda mağlubiyetlerinden sonra kendi sahalarında kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        İlk yarıda performanslarının gayet yerinde olduğunu, sadece tek eksiğin olan gol olduğunu dile getiren Kluivert, şunları ifade etti:

        "İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında kendi aramızda 'biraz daha fazla bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiğine' dair konuştuk. Baktığınızda ilk yarıda da olsa, ikinci yarıda da olsa özellikle ilk yarıda bizim hatalarımızı kovalayan ve tabiri caizse bir arı gibi bizi sokmaya çalışan bir rakip vardı. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalıştılar. Ama sonrasında ikinci yarıda biraz daha fazlasıyla oyunu bitirecek aksiyonlar geliştirdik ve golleri de bulduk. O yüzden galip geldiğimiz için çok fazlasıyla mutluyuz. Zaten öz güvenimiz de yerindeydi bu konuda. Çok önemli bir galibiyet aldık."

        ​​​​​​​- Konyaspor cephesi

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, dün imza attığı takımın yanında olarak maça çıktığını belirtti.

        İlk yarı ve ilk gole kadar istedikleri takım savunmasını yaptıklarını ifade eden Keleş, şunları dile getirdi:

        "Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunuyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. Fakat 1-0 geri düştük. Biz öne geçseydik oyun, moral, motivasyon yüksekliğiyle daha farklı olabilirdi. Ama 1-0’dan sonra biraz kırılganlık, sezon itibarıyla gelen geriye düştükten sonraki oyunu çevirememe durumu bugün de biraz kendini gösterdi. Güçlü bir camiayız. Önümüzde bir kupa maçı var. Karabük maçıyla bir galibiyet aldığımız zaman moraller de yükseldiği zaman istediğimiz yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi daha çok yeniyim. Daha antrenman yapamadık ama bu antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltiriz diye düşünüyorum."

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