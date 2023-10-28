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        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:58 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:58
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        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kozan ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyet yürüyüşü" etkinliğinde katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Bulvarı boyunca yürüdü.

        Yürüyüşe çaldıkları marşlarla Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı eşlik etti.

        - Hatay

        Arsuz ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Uluçınar Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerinde meşalelerle Atatürk Meydanı'na yürüdü.

        Dörtyol ilçesinde de kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

        Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        - Mersin

        Gülnar ilçe merkezinde düzenlenen fener alayında vatandaşlar meşaleler yaktı.

        Bir süre sonra yürüyüşe geçen katılımcılar, çeşitli marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

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