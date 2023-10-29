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        Adana ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:13
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        Adana ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

        Vali Köşger, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun simgesi olduğunu dile getiren Köşger, "İnanıyorum ki bu topraklardan geçen mert insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkma, onu koruma, azim, kararlılık ve kudretine sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

        - Mersin

        Mersin'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla gezdikleri meydandakilerin bayramını kutladı.

        Pehlivan, Türkiye Yüzyılı'na adım atıldığını belirterek, "Bir ve beraber olduğumuz, vatanımıza, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize dört elle sarıldığımız, her alanda daha çok çalışarak kıymetlendirdiğimiz sürece bu yüzyılda Türkiye'mizin yıldızı daha çok parlayacaktır." diye konuştu.

        Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı program, geçit töreniyle son buldu.

        - Hatay

        Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'nın, Valiliğin geçici hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Atatürk Caddesi'nde tören yapıldı.

        Programda Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti.

        Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlattı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı Kadir Kara, katılımcılarla bayramlaştı.

        Osmaniye 12. Jandarma Komando Tugayı'na bağlı komandoların gösteri sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

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