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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:07 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Burak Olcar, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk (Dk. 86 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 85 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 70 Diakite), Hakkı Türker (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Champness (Dk. 60 Yepie), Fernandes

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 87 Cofie), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 46 İlhami Siraçhan Nas), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 70 Melih Okutan), Muhammed Mert (Dk. 46 Emre Demir), Bregu (Dk. 70 Bouali), Klonaridis

        Gol: Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 37 Hakkı Türker, Dk. 42 Evren Korkmaz, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım Dk. 90+3 Dabo (Adanaspor), Dk. 85 Klonaridis (Ümraniyespor)

        ADANA

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