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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:50
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi ve Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Ali T. ve Özcan K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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