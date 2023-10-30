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        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:15
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        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, 6 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 8 Haziran'da tutuklanan Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cihad A'nın eşi, Erhan Ü'nün de kız kardeşi olan Zeliha A'nın, olaydan yaklaşık bir ay kadar önce maktul Gökhan Şahin ile iletişime geçtiği belirtildi.

        Maktul ile Zeliha A'nın ilişkilerini öğrenen sanıkların, olay tarihine kadar Gökhan Şahin'i iş yerine ve evine giderken takip ettikleri iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, sanıkların Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesine giderek tartıştıkları güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'i darbederek ve bıçaklayarak öldürdükleri kaydedildi.

        Cihad A. ve Erhan Ü'nün fikir ve eylem birlikteliğiyle hareket ettikleri ve maktulü öldürme kararını olay öncesinden aldıkları bildirilen iddianamede, sanıkların "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran'da tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı.

        Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü, 8 Haziran'da tutuklanmıştı.

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