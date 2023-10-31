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        Adana'da 5 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hamile karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:47
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        Adana'da 5 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hamile karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 5 aylık hamile eşi Hatice D'yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce iş çıkışında eşiyle evlerinin alt katında ikamet eden ailesiyle akşam yemeğini yiyip daha sonra üst katta bulunan dairelerine çıktıklarında tartışmaya başladıklarını söylediği öğrenildi.

        Tartışmanın sabah saatlerine kadar sürdüğünü iddia eden zanlının, eşinin bağırmaması için ağzını kapattığını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

        Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim'de eşi Hatice D. (21) ile tartışıp daha sonra sokağa çıkan Emrah D. (27), komşularına "Sanırım eşimi öldürdüm" diyerek bağırmıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Hatice D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Polis ekipleri, eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla Emrah D'yi gözaltına almıştı.

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