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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Adana'da bir evde uyuşturucu ile kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:49
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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Adana'da bir evde uyuşturucu ile kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Evdeki aramalarda, 10 kilo 183 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 51 gram esrar, 1539 uyuşturucu hap ve kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 5 hap ele geçirildi.

        Polislerce gözaltına alınan İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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