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        Adana'daki cinayetle ilgili tutuklanan sanık iki kardeşin yargılandığı dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:09
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        Adana'daki cinayetle ilgili tutuklanan sanık iki kardeşin yargılandığı dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mehmet Yıldız'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan sanıklar M.E. ile ağabeyi M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iki kardeş ile Mehmet Yıldız'ın Osmaniye'den eğlenme amacıyla Adana'daki bara geldiklerini, Mehmet Yıldız'ın, M.E'nin cep telefonunu alıp mekanın dışına çıktığını ve sanıkların Mehmet Yıldız'dan cep telefonunu istemesi üzerine aralarında çıkan kavga sonucunda M.E. ve ağabeyi M.E'nin, Mehmet Yıldız'ı bıçaklayıp öldürdüklerini belirterek, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E, "Maktulün ölümüne ben neden olmadım. 17 aydır tutukluyum. Suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık M.E. de üzerine atılı eylemi kabul ettiğini belirterek, "Ben telefonumu Mehmet Yıldız'dan geri istediğimde bahaneler üretip 'telefonu şarja taktım' dedi. Ayrıca ağabeyime ve bana saldırdı. Olay aniden gerçekleşti. Böyle bir eylemi gerçekleştirmek istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesinde 12 Mayıs'ta barın çıkışında bıçaklanarak ağır yaralanan Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Olayla ilgili kardeşler M.E. ve M.E. tutuklanmıştı.

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