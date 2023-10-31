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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:02
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        İlçenin 100. Yıl Mahallesi'nde, motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalanıp 4 Ağustos'ta tutuklanan C.A.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında hazırlanıp mahkemece kabul edilen iddianamede, polisin takip ettiği C.A.Y'nin 100. Yıl Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen H.S.Ö'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalandığı belirtildi.

        C.A.Y'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık C.A.Y, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

        Sanığın yargılanmasına bir süre sonra Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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