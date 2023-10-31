Kozan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 31.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:03
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.S'nin (53) kullandığı 33 DLD 31 plakalı kamyon, Düzağaç Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarına devrildi.
Yaralanan Y.S, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.