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        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Adana İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:30
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        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Adana İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

        Köşger, Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda, kamu yatırımlarını değerlendirdi.

        Kentte ağustos ve eylül itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından 560 projenin uygulandığını belirten Köşger, şöyle konuştu:

        "Projelerden 86'sı tamamlandı, 318'i devam ediyor, 12'si çeşitli sebeplerle tasfiye edildi. 92 proje ihale, 52 proje ise etüt proje aşamasında. Projelerin toplam maliyeti 46 milyar 512 milyon liradır."

        Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve rektörler de katıldı.

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